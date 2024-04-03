Подлость Израиля обернётся "ядеркой"? Сатановский ответил однозначно

НС

Николай Савинов

А почему в Сирии находится база США,которые там готовят террористов ИГ. Почему они не уничтожены.Уничтожить базы евреев,откуда они производят варварские атаки на Сирию.ПОЧЕМУ МОЛЧИТ РОССИЙСКАЯ АРМИЯ? Или опять закончится словами,УХ МЫ ВАМ и всё.