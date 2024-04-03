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Подлость Израиля обернётся "ядеркой"? Сатановский ответил однозначно

Подлость Израиля обернётся "ядеркой"? Сатановский ответил однозначно

Тель-Авив нанёс авиаудар по иранскому консульству в Дамаске, в результате погибло два генерала и пять офицеров КСИР, а также пострадало 12 человек.

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
С Вами согласен
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1 час.
НС
Николай Савинов
А почему в Сирии находится база США,которые там готовят террористов ИГ. Почему они не уничтожены.Уничтожить базы евреев,откуда они производят варварские атаки на Сирию.ПОЧЕМУ МОЛЧИТ РОССИЙСКАЯ АРМИЯ? Или опять закончится словами,УХ МЫ ВАМ и всё.
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43 мин.
AK
Alexandr Kovalev
👍
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5 мин.

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