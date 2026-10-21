В будущем всё будут измерять ваттами и тоннами Илон Маск ответил на вопрос, каким будет будущее, заявив, что в будущем с изобилием товаров и услуг привычные деньги могут потерять значение.
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