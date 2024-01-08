Частную котельную в микрорайоне Подольска передадут в муниципалитет

Воробьев: частную котельную в Климовске из-за аварии передадут в муниципалитет Котельная микрорайона Климовск в подмосковном Подольске, где ранее произошла авария, из-за которой в тридцатиградусные морозы жители остались без отопления, будет передана в муниципалитет.