Частную котельную в микрорайоне Подольска передадут в муниципалитет

Воробьев: частную котельную в Климовске из-за аварии передадут в муниципалитет Котельная микрорайона Климовск в подмосковном Подольске, где ранее произошла авария, из-за которой в тридцатиградусные морозы жители остались без отопления, будет передана в муниципалитет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии