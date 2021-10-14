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Крупнейший интернет-форум посвященный видеоиграм ResetEra куплен за $4550000

Крупнейший интернет-форум посвященный видеоиграм ResetEra куплен за $4550000

Интернет-форум посвященный видеоиграм ResetEra куплен компанией MOBA Network, 14 октября сообщается в официальном пресс-релизе компании.

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