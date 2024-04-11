Bloomberg узнало о переговорах OpenAI с рядом стран по развитию ИИ

Глава OpenAI Сэм Альтман ведет переговоры с инвесторами для технологического проекта, который позволит «изменить мировую полупроводниковую промышленность» и расширить возможности использования искусственного интеллекта (ИИ), проект оценивается в $7 трлн.
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