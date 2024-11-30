Климакс и набор веса: почему женщины могут прибавлять вес во время менопаузы

Диденко Владимир Андреевич Статью проверил кандидат медицинских наукЦеликовская Анна Леонидовна Зачастую женщины в период менопаузы стремительно набирают вес , но при этом утверждают, что рацион их питания не изменялся.
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