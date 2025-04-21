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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Вступил в силу запрет на лов судака. Действует по 30 мая.

Вступил в силу запрет на лов судака. Действует по 30 мая.

С 15 апреля по 30 мая во всех рыболовных угодьях действует запрет на добычу этого вида рыбы. В случае случайной поимки судака в указанный период его необходимо немедленно выпустить в естественную среду обитания (непосредственно в место вылова) независимо от его состояния.

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