Вступил в силу запрет на лов судака. Действует по 30 мая.

С 15 апреля по 30 мая во всех рыболовных угодьях действует запрет на добычу этого вида рыбы. В случае случайной поимки судака в указанный период его необходимо немедленно выпустить в естественную среду обитания (непосредственно в место вылова) независимо от его состояния.