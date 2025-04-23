В России допустили встречу Норштейна и Миядзаки

Режиссер «Ежика в тумане» Юрий Норштейн и основатель студии Ghibli Хаяо Миядзаки могут встретиться в Японии в рамках Фестиваля российской культуры, заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии