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  • Владимир Петров
    Это Ульянов был Бланк по маме. Вот он жидяра был оголтелый. А ты, Витёк, прожидовленный недоумок.В Госдуме оценили...
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В России допустили встречу Норштейна и Миядзаки

В России допустили встречу Норштейна и Миядзаки

Режиссер «Ежика в тумане» Юрий Норштейн и основатель студии Ghibli Хаяо Миядзаки могут встретиться в Японии в рамках Фестиваля российской культуры, заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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