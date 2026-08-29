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Европолковник: Согласно российской доктрине, уже можно бить по Европе

Европолковник: Согласно российской доктрине, уже можно бить по Европе

У Москвы новый подход к украинскому конфликту: теперь ряд европейских стран считаются непосредственными участниками войны, что, согласно российским военным доктринам, является поводом для нанесения ядерного удара.

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