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В школе №30 Пятигорска открыли бассейн после ремонта

В школе №30 Пятигорска открыли бассейн после ремонта

В торжественной церемонии принял участие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.1 сентября. /MEDIA TALK/.

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