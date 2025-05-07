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Трамп дал Путину три месяца, чтобы закончить на Украине. При чём здесь Китай?

Трамп дал Путину три месяца, чтобы закончить на Украине. При чём здесь Китай?

Коллаж Царьграда США дали России 100 дней для завершения войны на Украине. Вашингтон объявил, что из переговорного процесса не выходит, но бегать больше за Москвой и Киевом не будет и ожидает, что Россия и Украина в течение трёх месяцев вступят в прямые переговоры.

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Комментарии
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николай лейчинский
Собачья чушь ! Громкие заявления ради спасения имиджа . Канада , Гренландия , новый &quot;срок&quot; для Путина - мечты с белого утреннего горшка . Не катит . Получается пока с тарифами , да и то коряво , непоследовательно . Даже послушная Европа стала перечить Дони . В итоге - ноль в делах . А уж объявление Америки главным победителем во ВМВ - и вовсе писк бессилия !
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Лидия Санникова
Трампу в дурку пора... Мозги потекли.
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Рыжая обезьяна думает, что она пуп земли...........!
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