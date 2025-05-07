Коллаж Царьграда США дали России 100 дней для завершения войны на Украине. Вашингтон объявил, что из переговорного процесса не выходит, но бегать больше за Москвой и Киевом не будет и ожидает, что Россия и Украина в течение трёх месяцев вступят в прямые переговоры.
Трамп дал Путину три месяца, чтобы закончить на Украине. При чём здесь Китай?
Комментарии
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николай лейчинский
Собачья чушь ! Громкие заявления ради спасения имиджа . Канада , Гренландия , новый "срок" для Путина - мечты с белого утреннего горшка . Не катит . Получается пока с тарифами , да и то коряво , непоследовательно . Даже послушная Европа стала перечить Дони . В итоге - ноль в делах . А уж объявление Америки главным победителем во ВМВ - и вовсе писк бессилия !
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1 д.
ЛС
Лидия Санникова
Трампу в дурку пора... Мозги потекли.
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21 час.
ион попов
Рыжая обезьяна думает, что она пуп земли...........!
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16 час.
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