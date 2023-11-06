Сергей Никоненко пристыдил Серебрякова за его слова про хамскую Россию

Народный артист России Сергей Никоненко в интервью Вячеславу Манучарову дал оценку канадскому парламенту, аплодировавшему 98-летнему украинскому эсэсовцу, и вспомнил, как актер Алексей Серебряков называл Канаду цивилизованной страной, а Россию обвинял в повальном хамстве.
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