Первый пациент, получивший имплантат для лечения болезни Паркинсона, говорит, что он "родился заново"

Первый пациент с болезнью Паркинсона, которому был установлен спинальный имплантат, говорит, что он "родился заново", поскольку лечение позволило ему проходить большие расстояния и выполнять многие другие повседневные действия, например, без труда вставать со стула, сообщает CNN.
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