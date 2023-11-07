Первый пациент, получивший имплантат для лечения болезни Паркинсона, говорит, что он "родился заново"

Первый пациент с болезнью Паркинсона, которому был установлен спинальный имплантат, говорит, что он "родился заново", поскольку лечение позволило ему проходить большие расстояния и выполнять многие другие повседневные действия, например, без труда вставать со стула, сообщает CNN.