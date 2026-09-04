Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на XXII заседании СНГ заявил, что европейское общество не готово к войне с Россией.
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