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Курские новости

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Саперы восстанавливают разрушенные оккупантами памятники в курском приграничье

Саперы восстанавливают разрушенные оккупантами памятники в курском приграничье

Российские саперы реставрируют памятники героям Великой Отечественной войны в Курской области. Это происходит на освобожденных территориях, которые были под оккупацией ВСУРоссийские саперы реставрируют памятники героям Великой Отечественной войны в Курской области.

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