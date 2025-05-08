Российские саперы реставрируют памятники героям Великой Отечественной войны в Курской области. Это происходит на освобожденных территориях, которые были под оккупацией ВСУРоссийские саперы реставрируют памятники героям Великой Отечественной войны в Курской области.
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