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Полянский: Мир после спецоперации много узнает об Украине и Канаде

Полянский: Мир после спецоперации много узнает об Украине и Канаде

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что после завершения спецоперации международное сообщество «многое узнает» об Украине и Канаде, где открыто чествуют нацистов.

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