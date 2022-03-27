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Подразделения дежурных сил Каспийской флотилии предотвратили проникновение «бандформирования» на военные объекты

Подразделения дежурных сил Каспийской флотилии предотвратили проникновение «бандформирования» на военные объекты

По замыслу тренировки диверсанты совершили попытку нападения на контрольно-пропускной пункт с целью выведения из строя коммуникационной техники на узле связи.

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