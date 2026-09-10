Около 400 тысяч луковиц тюльпанов высадят в Подмосковье в преддверии зимы

В Подмосковье началась ежегодная осенняя кампания по озеленению. Муниципальные учреждения готовят посадочный материал, чтобы весной городские клумбы украсили тюльпаны.
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