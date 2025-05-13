Ростислав Шапошников: «СБУ и бутылка водки»: Как из сельского алкоголика слепили «российского шпиона»

Как СБУ находит «вражеских шпионов» среди рядовых граждан? Может ли алкоголь стать катализатором фальсификации уголовных дел? Почему доказательная база в таких делах оказывается столь сомнительной? Служба безопасности Украины сфабриковала очередное уголовное дело о «поимке вражеского шпиона».
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