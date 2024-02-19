EFE: У убитого в Испании российского летчика обнаружены поддельные документы

Согласно информации испанского агентства EFE, убитый 13 февраля в гараже в Вильяхойосе мужчина действительно оказался российским пилотом Максимом Кузьминовым, который предательски похитил вертолет Ми-8 ВС РФ и улетел на нем на Украину и там убил членов своего ничего не подозревавшего экипажа.
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