EFE: У убитого в Испании российского летчика обнаружены поддельные документы

Согласно информации испанского агентства EFE, убитый 13 февраля в гараже в Вильяхойосе мужчина действительно оказался российским пилотом Максимом Кузьминовым, который предательски похитил вертолет Ми-8 ВС РФ и улетел на нем на Украину и там убил членов своего ничего не подозревавшего экипажа.