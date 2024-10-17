За прошедшие сутки в области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

В Иванове в 08-30 на проспекте Текстильщиков 57-летний мужчина, управляя автомобилем «Ссанг Ёнг», совершил столкновение с остановившимся впереди автомобилем «Ниссан Кашкай», под управлением 59-летней женщины, после чего "Ниссан" совершил наезд на стоящий впереди автомобиль «Форд Фьюжн», под управлением 53-летнего мужчины.