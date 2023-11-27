Председателем СК России дано поручение представить доклад по информации о ненадлежащем состоянии подъездных путей к специализированному медико-социальному учреждению в Волгограде

В СМИ сообщается, что родители детей-инвалидов из Волгограда пожаловались на ненадлежащее состояние подъездных путей и парковку вблизи специализированного учреждения - центра психолого-медико-социального сопровождения.
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