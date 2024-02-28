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В Рунете произошел сбой из-за перенастройки ТСПУ. Многие ресурсы были недоступны

В Рунете произошел сбой из-за перенастройки ТСПУ. Многие ресурсы были недоступны

Вчера пользователи Telegram, WhatsApp, YouTube и других сервисов массово жаловались на их недоступность, в то время как заблокированные ресурсы, наоборот, вдруг стали доступныКак сообщает «Коммерсантъ», вчера у пользователей Telegram в России и некоторых других странах возникли проблемы с доступом к мессенджеру.

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