В Рунете произошел сбой из-за перенастройки ТСПУ. Многие ресурсы были недоступны

Вчера пользователи Telegram, WhatsApp, YouTube и других сервисов массово жаловались на их недоступность, в то время как заблокированные ресурсы, наоборот, вдруг стали доступныКак сообщает «Коммерсантъ», вчера у пользователей Telegram в России и некоторых других странах возникли проблемы с доступом к мессенджеру.