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Петербуржцев приглашают на концерт "Музыка в Оранжерее. Оскароносное путешествие"

Петербуржцев приглашают на концерт "Музыка в Оранжерее. Оскароносное путешествие"

Мероприятие пройдет под прозрачным куполом оранжереи в центре Санкт-Петербурга – пространстве, наполненном светом, зеленью экзотических растений и удивительной акустикой, где каждый звук обретает особую глубину и теплоту.

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