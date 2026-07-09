Петербуржцев приглашают на концерт "Музыка в Оранжерее. Оскароносное путешествие"

Мероприятие пройдет под прозрачным куполом оранжереи в центре Санкт-Петербурга – пространстве, наполненном светом, зеленью экзотических растений и удивительной акустикой, где каждый звук обретает особую глубину и теплоту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии