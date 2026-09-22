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За рулем

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Российские дилеры ожидают гибридный кроссовер Voyah Taishan

Российские дилеры ожидают гибридный кроссовер Voyah Taishan

Тестовые экземпляры гибридного кроссовера Voyah Taishan доберутся до дилерских центров в последних числах сентября.

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