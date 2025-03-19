В ГИБДД раскрыли, до какого возраста можно управлять машиной и какие ограничения действуют для пожилых водителей

Во многих странах ведутся споры о необходимости возрастных ограничений для водителей. В одних государствах уже давно введены чёткие требования к пожилым автомобилистам, в других этот вопрос лишь начинает рассматриваться.
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