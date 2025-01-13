Власти Великобритании готовы вложиться в развитие суверенного ИИ с использ...

Власти Великобритании готовы вложиться в развитие суверенного ИИ с использованием атомной энергииПремьер-министр Великобритании Кир Starmer (Keir Starmer), как сообщают ведущие зарубежные СМИ, сегодня должен выступить с программным заявлением о запуске государственной инициативы, которая поможет стране к 2030 году увеличить вычислительные мощности в сфере ИИ в 20 раз, а также поднять производительность труда в экономике.