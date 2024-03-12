Путин поддержал другую Молдавию: страна на пороге развала

Президент Молдавии Майя Санду общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе© Sputnik / Дмитрий Осматеско Вчера 53K прочитали Михаил Катков В Кишиневе ждут, что в ближайшее время Брюссель выведет Молдавию на новый этап евроинтеграции.