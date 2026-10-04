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Умер худрук Московского центра авторской песни Александр Костромин

Умер худрук Московского центра авторской песни Александр Костромин

Художественный руководитель Московского центра авторской песни Александр Костромин скончался на 76-м году жизни, сообщила его вдова.

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