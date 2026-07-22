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Миллиарды в отчетах и пропасть в доходах: ЦИК раскрыл декларации кандидатов от власти

Миллиарды в отчетах и пропасть в доходах: ЦИК раскрыл декларации кандидатов от власти

Центризбирком обнародовал официальные декларации кандидатов в Госдуму от «Единой России». Опубликованные цифры наглядно демонстрируют масштаб финансовой пропасти, разделяющей политическую элиту и миллионы рядовых граждан страны.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
БОГАЧИ
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1 м.
Vladimir Lioubimcev
Представители от нищего народа - БОГАЧИ!!
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1 м.