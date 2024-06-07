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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлос Сайнс: «Смеюсь, когда пишут о контракте с «Уильямсом». Раньше говорили, что я подписался в «Мерседес» или «Ред Булл» – этого не случится»

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал информацию о том, что он уже подписал соглашение на сезон-2025 – вероятно, с «Уильямсом».

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