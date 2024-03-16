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SJPP: в Германии идентифицировали окаменелости ящера возрастом 247 млн лет

SJPP: в Германии идентифицировали окаменелости ящера возрастом 247 млн лет

Международная группа ученых под руководством немцких палеонтологов из Государственного музея естественной истории Штутгарта идентифицировала окаменелость рептилии Trachelosaurus fischeri, найденной еще в XIX веке.

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