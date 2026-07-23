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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оливье Сарр может покинуть НБА и перейти в «Реал»

Французский центровой Оливье Сарр (27 лет, 208 см) провел 4 года в НБА. В сезоне 2025/26 он выходил на площадку 4 раза в составе «Кливленда» (3,5 очка, 2,8 подбора и 1,3 передачи за 9,8 минуты).

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