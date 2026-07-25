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Царьград

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Владимир Зеленский назначил Драпатого главкомом ВСУ вместо Сырского

Владимир Зеленский назначил Драпатого главкомом ВСУ вместо Сырского

Михаила Драпатого назначили новым главкомом ВСУ. Несмотря на изъятие более 50 тонн алкоголя, генерал провалил борьбу с пьянством среди подчиненных.

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