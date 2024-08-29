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Стало известно, каким спортом россияне чаще всего занимались этим летом

Стало известно, каким спортом россияне чаще всего занимались этим летом

Эксперты соцсети «Одноклассники» и кошелька ЮMoney провели опрос среди российских пользователей и узнали, какие виды спорта и спортивные товары пользовались наибольшим спросом этим летом, сколько денег люди потратили на физическую активность и сколько времени уделяли тренировкам.

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