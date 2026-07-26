МИД: Россия будет добиваться выдачи отстранённого прокурора МУС Хана

Международный уголовный суд (МУС) переживает, пожалуй, самый серьезный кризис за всю свою историю. Сначала прокурор Карим Хан, выдававший ордер на «арест» Владимира Путина, сам оказался отстранен от должности по обвинениям в сексуальных домогательствах.