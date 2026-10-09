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Модели Anthropic не будут прощать пользователям грубость и издевательства

Модели Anthropic не будут прощать пользователям грубость и издевательства

Запрет на жестокое обращение с ИИ Наиболее заметное нововведение — запрет на систематическое и жестокое обращение с моделями Anthropic.

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