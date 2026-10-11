ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 680 подписчиков

Как современные мужчины мстят бывшим женам

Как современные мужчины мстят бывшим женам

Я живу долго и наблюдаю, как меняется отношение поколений друг к другу. Еще лет 20 назад было сложно стерпеть мужское предательство.

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