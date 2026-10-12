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Мировое обозрение

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Зеленский отверг ультиматум Трампа и отказался уйти

Зеленский отверг ультиматум Трампа и отказался уйти

Главное в тезисах: Отказ от голосования: Владимир Зеленский на Варшавском форуме по безопасности заявил, что проведение президентских выборов на Украине «совершенно невозможно» в текущих условиях, несмотря на требование Дональда Трампа.

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