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Суд в Неваде назначил пожизненный срок убийце рэпера Тупака Шакура

Суд в штате Невада назначил пожизненный срок экс-лидеру банды South Side Compton Crips Дуэйну «Кеффи Ди» Дэвису по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура в 1996 году.

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