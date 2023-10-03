Легенда "Кэпиталз" Колциг: не думал, что Овечкин приблизится к рекорду Гретцки

Бывший вратарь "Вашингтон Кэпиталз" Олаф Колциг ответил на вопрос о том, что капитан столичной команды Александр Овечкин может побить рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).