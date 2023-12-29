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Тяжелые последствия застолья: названа главная ошибка празднования Нового года

Тяжелые последствия застолья: названа главная ошибка празднования Нового года

Практически каждый человек ежегодно оказывается за новогодним столом в окружении близких и друзей. Праздничная атмосфера и всеобщее веселье длятся до утра, сопровождаясь огромным количеством вкусной и не совсем полезной еды.

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