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The Hill: крупный таракан прервал брифинг госдепа США

The Hill: крупный таракан прервал брифинг госдепа США

Официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер был вынужден на несколько секунд прервать брифинг для прессы из-за "большого таракана", которого заметил "над головой" одного из репортеров.

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