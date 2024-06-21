The Hill: крупный таракан прервал брифинг госдепа США

Официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер был вынужден на несколько секунд прервать брифинг для прессы из-за "большого таракана", которого заметил "над головой" одного из репортеров.
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