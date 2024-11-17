Глава "Москонцерта" рассказал, что Левкин помогал бойцам – участникам СВО

ТАСС/Евгений Стукалин Гендиректор ГБУ культуры Москвы "Москонцерт" Илья Бачурин в беседе с РЕН ТВ рассказал, что бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин помогал российским военным, принимающим участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции.
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