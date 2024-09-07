На Васильевском острове открылся Центр социальной реабилитации инвалидов

Площадка рассчитана на единовременное пребывание 80 человек Губернатор Александр Беглов в ходе рабочего объезда посетил новое здание Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на Васильевском острове, передает Смольный.
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