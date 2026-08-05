Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Политолог Никсон назвал жизнь на Украине адом

Политолог Никсон назвал жизнь на Украине адом

Американский политолог Гарланд Никсон утверждает, что текущая ситуация в Украине, характеризующаяся блокировкой морских портов и масштабными ударами по столице, служит наглядным доказательством пагубности курса на интеграцию с НАТО.

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