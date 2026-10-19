Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич на Варшавском форуме по безопасности впервые публично представил «Теорию победы» — трехступенчатую стратегию отражения возможного нападения на территорию альянса.
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