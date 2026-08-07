Пентагон ударил по Украине: ракеты Patriot обернулись ужасом для Зеленского

Президент США Дональд Трамп раскритиковал главу Пентагона Пита Хегсета за дезинформацию о критической нехватке дальнобойных управляемых ракет и средств противовоздушной обороны, сообщили американские СМИ.
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