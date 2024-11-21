День Военной присяги в России 21 ноября в России отмечается новая памятная дата – День военной присяги.
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День Военной присяги в России 21 ноября в России отмечается новая памятная дата – День военной присяги.
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