В Тюменской области накрыли подпольную мастерскую по переделке огнестрельного оружия

ТЮМЕНЬ, 2 апреля, ФедералПресс. Тюменские оперативники нашли гараж, в котором модифицировали оружие. По версии следствия, гражданин России покупал как части, так и цельные экземпляры для дальнейшей переделки.
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